ВОЗ объяснила, почему пропустила две буквы алфавита для обозначения нового штамма "Омикрон"

В организации журналистам объяснили, что это было сделано для того, чтобы избежать созвучий и путаницы в разных языках.

Так, nu похожа на английское слово new (новый), а xi является распространенной фамилией в Китае (например, такая у председателя компартии КНР Си Цзиньпина).

В пресс-службе ВОЗ подчеркнули, что, давая обозначения болезням и вирусам, организация всегда старается избегать "оскорблений для любой культурной, социальной, национальной, региональной, профессиональной или этнической группы".