Ревакцинация обеспечивает самую надежную защиту от штамма коронавируса "Омикрон" – главный инфекционист США

Третью прививку от COVID-19 в США сделали 37,5 млн человек Фото: EPA

"Фаучи и члены группы Белого дома по борьбе с COVID проинформировали президента о последних событиях, связанных со штаммом "Омикрон". Фаучи сообщил президенту, что, хотя потребуется еще около двух недель, чтобы получить более точную информацию о заразности, степени тяжести [вызываемого им заболевания] и других особенностях нового штамма, он продолжает считать, что существующие вакцины, вероятно, обеспечат определенную степень защиты от тяжелых случаев COVID, – отмечается в сообщении. – Фаучи также подтвердил, что ревакцинация полностью привитых людей обеспечивает самую надежную защиту от [вызванного штамм "Омикрон"] COVID".

Правительственная группа рекомендовала "всем вакцинированным совершеннолетним как можно скорее сделать еще одну прививку".

В сообщении подчеркивается, что жители США имеют право на ревакцинацию, если они были привиты шесть или более месяцев назад второй дозой вакцин компаний Pfizer и Moderna, либо два или более месяца назад препаратом от Johnson & Johnson.

"Важно, что тем совершеннолетним и детям, которые еще не полностью привиты, следует немедленно вакцинироваться", – резюмировали в Белом доме.