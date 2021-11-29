В Англии детей с седьмого класса обязали носить маски в общественных местах из-за штамма "Омикрон"

Согласно новому руководству, персоналу, посетителям и ученикам "настоятельно рекомендуется" носить маски для лица в общественных местах, если они не освобождены от этого.
Эта мера вступает в силу с сегодняшнего дня и также распространяется на все учебные заведения и учреждения по уходу за детьми.
Руководство, которое носит временный характер и будет пересмотрено через три недели, направлено на замедление распространения варианта "Омикрон".
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Вместе с тем в организации пока не обладают информацией о том, что штамм коронавируса "Омикрон" опаснее "Дельты"
О разработке варианта вакцины, способной противостоять штамму коронавируса "Омикрон" заявили в американской компании Moderna. Pfizer готовится адаптировать свою вакцину к штамму коронавируса "Омикрон", если он окажется опасным.
При это разработчик препарата против коронавируса AstraZeneca не считает, что из-за южноафриканского варианта произойдет "перезапуск пандемии" среди вакцинированного населения.