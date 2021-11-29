В Англии детей с седьмого класса обязали носить маски в общественных местах из-за штамма "Омикрон"

Согласно новому руководству, персоналу, посетителям и ученикам "настоятельно рекомендуется" носить маски для лица в общественных местах, если они не освобождены от этого.

Эта мера вступает в силу с сегодняшнего дня и также распространяется на все учебные заведения и учреждения по уходу за детьми.

Руководство, которое носит временный характер и будет пересмотрено через три недели, направлено на замедление распространения варианта "Омикрон".