В Украине за сутки от COVID-19 умерли почти 300 человек

2082 пациента с коронавирусом попали в больницы Фото: EPA

Среди заболевших – 530 детей и 72 медработника. 2082 пациента попали в больницы. Выздоровело 10 477 человек.

Умерло от коронавируса за эти сутки 297 заболевших.

Сутками ранее в стране подтвердили 7483 новых случая коронавирусной инфекции и 400 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине заболело 3 427 827 человек, выздоровело 2 920 714 человек, летальных исходов – 85 414.