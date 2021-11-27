В Минобразования Украины рассказали, сколько невакцинированных от COVID-19 учителей отстранили от работы

"К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. По оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников", – написал он.

Самое большое количество отстраненных – в Ровенской (384) и Киевской (281) областях.

Шкарлет также сообщил, что 96,5% работников общеобразовательных учреждений в Украине привиты минимум одной дозой вакцины от COVID-19, а 86,4% привиты полностью.

Дистанционно в Украине работают 1,2 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне.



