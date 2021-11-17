Большинство украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от COVID-19 учителей, медиков и госслужащих – опрос

35% опрошенных выступают против этого.

71% респондентов считает нарушением прав введение ограничений в отношении невакцинированных людей. 26% граждан – противоположного мнения.

Запрет на посещение общественных учреждений без COVID-сертификата или теста на коронавирус поддерживают 39% украинцев, против этого – 53%. Запрет на пользование общественным транспортом поддерживают 29% опрошенных, не поддерживают – 64%.

Опрос проводился 10–13 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.