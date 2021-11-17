ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Большинство украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от COVID-19 учителей, медиков и госслужащих – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
71% респондентов считает нарушением прав введение ограничений в отношении невакцинированных людей
71% респондентов считает нарушением прав введение ограничений в отношении невакцинированных людей
Фото: ЕРА

55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса представителей отдельных сфер деятельности, в частности учителей, медиков и государственных служащих. Об этом свидетельствуют опубликованные 16 ноября результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

35% опрошенных выступают против этого.

71% респондентов считает нарушением прав введение ограничений в отношении невакцинированных людей. 26% граждан – противоположного мнения.

Запрет на посещение общественных учреждений без COVID-сертификата или теста на коронавирус поддерживают 39% украинцев, против этого – 53%. Запрет на пользование общественным транспортом поддерживают 29% опрошенных, не поддерживают – 64%.

Опрос проводился 10–13 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

4 октября Минздрав утвердил список профессий, для представителей которых вакцинация против коронавируса обязательна. Приказ был опубликован 7 октября. В перечень вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и их подразделений, заведений образования и научных учреждений всех типов и форм собственности.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В стране по состоянию на 17 ноября сделано более 21 млн прививок. Вакцинированы 12,4 млн человек, из них получили первую дозу – 12,4 млн, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9 млн человек. 

Теги: Украина, рейтинг, соцопрос, вакцинация, украинцы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ха-ха-ха, главное – чувство юмора не потеряли". Кекелия показала, как провалила секси-съемки в ванне
"Ха-ха-ха, главное – чувство юмора не потеряли". Кекелия показала, как провалила секси-съемки в ванне
"Ну кто краше?" Полякова в бикини похвасталась фигурой на пляже
"Ну кто краше?" Полякова в бикини похвасталась фигурой на пляже
"Злые, завистливые и недолюбленные". Волочкова озвучила, кто и почему распускает о ней слухи
"Злые, завистливые и недолюбленные". Волочкова озвучила, кто и почему распускает о ней слухи
Брежнева заявила, что неделю провела в горах без связи с внешним миром
Брежнева заявила, что неделю провела в горах без связи с внешним миром
  "Если достойна, я ее куплю". Лобода призналась, сколько платит за песню для своего репертуара
  "Если достойна, я ее куплю". Лобода призналась, сколько платит за песню для своего репертуара
  Менее чем за сутки официальный трейлер боевика "Человек-паук: Нет пути домой" собрал почти 26 млн просмотров. Видео
  Менее чем за сутки официальный трейлер боевика "Человек-паук: Нет пути домой" собрал почти 26 млн просмотров. Видео
  "Многих уже повязали". Теннисистка Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорной матч
  "Многих уже повязали". Теннисистка Свитолина рассказала, сколько ей предлагали за договорной матч
Жена принца Гарри дала новое интервью, в котором рассказала о своей жизни до знакомства со вторым мужем. Видео
Жена принца Гарри дала новое интервью, в котором рассказала о своей жизни до знакомства со вторым мужем. Видео
  "Вина пью гораздо больше, чем публикую это в Instagram". Аваков рассказал, что делает после отставки
  "Вина пью гораздо больше, чем публикую это в Instagram". Аваков рассказал, что делает после отставки
Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова показала свою маму
Бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова показала свою маму
Принц Гарри и его жена Меган не поедут на Рождество в Великобританию – СМИ
Принц Гарри и его жена Меган не поедут на Рождество в Великобританию – СМИ
Netflix запустила собственный еженедельный рейтинг популярных фильмов и сериалов
Netflix запустила собственный еженедельный рейтинг популярных фильмов и сериалов
"Юдашкина вышла замуж за дизайнера, выглядит со вкусом! А Алла вышла за юмориста, вот и юморит". Пугачеву раскритиковали за мини-платье
"Юдашкина вышла замуж за дизайнера, выглядит со вкусом! А Алла вышла за юмориста, вот и юморит". Пугачеву раскритиковали за мини-платье
  "Начал ее обнимать, но она была не настроена на нежности". В сети показали, как ведущая "Танцев со звездами" общается с мужем без камер
  "Начал ее обнимать, но она была не настроена на нежности". В сети показали, как ведущая "Танцев со звездами" общается с мужем без камер
  Самый сексуальный мужчина 2021 года Пол Радд заявил, что его жена хотела бы, чтобы этот титул отдали Киану Ривзу
  Самый сексуальный мужчина 2021 года Пол Радд заявил, что его жена хотела бы, чтобы этот титул отдали Киану Ривзу
Шон Пенн в Киеве трижды ударил в Колокол достоинства
Шон Пенн в Киеве трижды ударил в Колокол достоинства
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (241641)
2
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (84516)
3
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (81499)
4
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (78970)
5
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (76340)
6
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски (61713)
7
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России (50764)
8
65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии (48553)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS