600 тыс. украинцев не пришли за второй дозой вакцины от COVID-19 – Ляшко

"Вместе с Украиной отметку 40% перешли восемь областей и Киев. В столице 50% жителей завершили курс вакцинации. Тем, кто не получил вторую дозу вакцины, напоминаю о необходимости получения полного курса вакцинации. Только так вакцина будет защищать ваше здоровье и жизнь", – сказал глава Минздрава.

По его информации, 600 тыс. украинцев не получили вторую дозу вакцины, несмотря на то, что время ее введения пришло. Ляшко попросил таких граждан обратиться в ближайший пункт вакцинации.