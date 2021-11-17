600 тыс. украинцев не пришли за второй дозой вакцины от COVID-19 – Ляшко

"Вместе с Украиной отметку 40% перешли восемь областей и Киев. В столице 50% жителей завершили курс вакцинации. Тем, кто не получил вторую дозу вакцины, напоминаю о необходимости получения полного курса вакцинации. Только так вакцина будет защищать ваше здоровье и жизнь", – сказал глава Минздрава.
По его информации, 600 тыс. украинцев не получили вторую дозу вакцины, несмотря на то, что время ее введения пришло. Ляшко попросил таких граждан обратиться в ближайший пункт вакцинации.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
С начала вакцинальной кампании в Украине одну дозу вакцины получили 12,4 млн человек, полностью иммунизированы 9 млн.