Вакцинацию от коронавируса завершили 9 млн украинцев

Вакцинация от COVID-19 продолжается в Украине девятый месяц Фото: ЕРА

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 294 855 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 114 029 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 180 826 человек", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки во вторник делали 1122 мобильные бригады по иммунизации, 3252 пункта и 451 центр вакцинации.

За сутки больше всего доз вакцин ввели в Днепропетровской области – 30 246.

"Всего с начала кампании по вакцинации проведено 21 513 820 прививок. Вакцинирован 12 445 581 человек, из них получили первую дозу – 12 445 579 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9 068 241 человек (из них два человека получили первую дозу за границей)", – разъяснили в ведомстве.

В ведомстве информируют, что большинство доз украинцы получили с начала вакцинации препаратом от Pfizer – 5,2 млн.