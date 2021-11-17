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Вакцинацию от коронавируса завершили 9 млн украинцев

Вакцинация от COVID-19 продолжается в Украине девятый месяц
Вакцинация от COVID-19 продолжается в Украине девятый месяц
Фото: ЕРА

16 ноября в Украине сделали почти 295 тыс. прививок от коронавирусной инфекции, информирует 17 ноября специализированный портал Министерства здравоохранения.

"За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 294 855 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 114 029 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 180 826 человек", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки во вторник делали 1122 мобильные бригады по иммунизации, 3252 пункта и 451 центр вакцинации.

За сутки больше всего доз вакцин ввели в Днепропетровской области – 30 246.

"Всего с начала кампании по вакцинации проведено 21 513 820 прививок. Вакцинирован 12 445 581 человек, из них получили первую дозу – 12 445 579 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9 068 241 человек (из них два человека получили первую дозу за границей)", – разъяснили в ведомстве.

В ведомстве информируют, что большинство доз украинцы получили с начала вакцинации препаратом от Pfizer – 5,2 млн.

Контекст:

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.


Теги: Днепропетровская область, вакцинация, украинцы, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer, центр вакцинации
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