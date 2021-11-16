Ляшко объявил о запуске Telegram-бота, с помощью которого можно узнать количество COVID-вакцин в прививочных пунктах

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал на онлайн-брифинге 16 ноября, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Узнать об актуальном количестве вакцин в конкретном пункте прививания можно, не выходя из дому, с помощью Telegram-бота "Медицинских закупок Украины". Используя геолокацию с пользовательского телефона, этот бот поможет найти ближайшие пункты вакцинации, а также покажет количество имеющихся в этом пункте вакцин и их вид. Информация обновляется ежедневно на основе отчетов, которые пункты прививания подают в информационную систему MedData", – сказал он.

В Минздраве уточнили, что бот COVID19_Ukraine отвечает на распространенные вопросы, касающиеся коронавируса в Украине. Бот доступен по этой ссылке.