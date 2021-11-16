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В Украине новый рекорд умерших от COVID-19 за сутки

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За сутки выздоровело от коронавируса 21 914 пациентов
За сутки выздоровело от коронавируса 21 914 пациентов
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 15 ноября подтверждено 16 308 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины 16 ноября в Facebook.

Среди заболевших – 1168 детей и 327 медиков.

От коронавируса умерло 838 человек. Это новый абсолютный рекорд смертей за сутки с начала эпидемии. Последний рекорд в 833 умерших фиксировался 9 ноября.

Также за сутки выздоровело 21 914 пациентов, госпитализировано 2264 заболевших.

15 ноября в Украине сделали 112 896 тестирований на коронавирус, из которых 45 674 – методом ПЦР, сообщила пресс-служба Минздрава. 

"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы "антиковидной" вакцины", – отметили в Минздраве.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 244 749 случаев коронавируса. Умерло 77 985 человек, выздоровело 2 664 373 заболевших.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1997962753700153

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава.

Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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