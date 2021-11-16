В Украине новый рекорд умерших от COVID-19 за сутки

Среди заболевших – 1168 детей и 327 медиков.

От коронавируса умерло 838 человек. Это новый абсолютный рекорд смертей за сутки с начала эпидемии. Последний рекорд в 833 умерших фиксировался 9 ноября.

Также за сутки выздоровело 21 914 пациентов, госпитализировано 2264 заболевших.

15 ноября в Украине сделали 112 896 тестирований на коронавирус, из которых 45 674 – методом ПЦР, сообщила пресс-служба Минздрава.

"88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не вакцинированы и не имели ни одной дозы "антиковидной" вакцины", – отметили в Минздраве.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 244 749 случаев коронавируса. Умерло 77 985 человек, выздоровело 2 664 373 заболевших.