СБУ разоблачила хищения при закупке аппаратов ИВЛ для пациентов с COVID-19

По данным следствия, участники схемы присвоили почти 2 млн грн.

"Как удалось установить СБУ, к "схеме" причастны не только чиновники медицинских учреждений, но и частные предприниматели, продававшие соответствующее оборудование. Хищение средств происходило за счет включения в стоимость сделок суммы НДС, хотя на самом деле законодательством предусмотрено освобождение от обложения НДС таких операций", – говорится в сообщении.

Деньги присваивали при закупке анестезиологических систем и аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов с COVID-19.

Главному бухгалтеру Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность). Руководителю предприятия-поставщика могут сообщить о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"В то же время в ходе досудебного расследования установлены дополнительные эпизоды аналогичных нарушений в других государственных органах и учреждениях Украины. По указанным фактам идет сбор доказательств для привлечения виновных к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.