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СБУ провела обыски у львовского антивакцинатора Стахива и сообщила ему о подозрении

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СБУ провело синхронные спецоперации в нескольких регионах
СБУ провело синхронные спецоперации в нескольких регионах
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении сети, которая, по данным следствия, под кураторством России разрабатывала планы по захвату власти в Украине. Об этом в Facebook сообщило управление СБУ во Львовской области 16 ноября.

"СБУ заблокировала деструктивную деятельность антукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Злоумышленники призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы", – говорится в сообщении.

В результате синхроннных спецопераций в нескольких регионах деятельность группировки прекращена, сказали в пресс-центре. Лидеру "антивакцинаторов" и еще одному фируранту, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

"В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписки, в ходе которых злоумышленники подыскивали оружие и соучастников для захвата власти в регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с собственной "милицией" и "экономикой". В ходе санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ", – заявили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/ssu.lviv/posts/4524327610935873

По данным портала Zaxid.net, украинец, которому сообщили о подозрении, – известный львовский антивакцинатор Остап Стахив. Сегодня СБУ проводила у него обыски. 

Стахив после обысков вышел к своим сторонникам, которые собрались возле его дома, и заявил, что на него "клевещут", а СМИ обвинил в "продажности".

Контекст:

9 ноября Zaxid.net сообщал, что ряд политиков, среди которых парламентарии от "Голоса" Роман Лозинский, Наталья Пипа, Галина Васильченко и Ярослав Рущишин, а также депутат Львовского городского совета от фракции "Голос" Игорь Шолтыс, обратились в СБУ насчет деятельности Стахива.

Как пишет Zaxid.net, 35-летний Стахив в своих соцсетях заявлял, что пандемии коронавируса не существует, а также распространял фейки и теории заговора о вакцинации. Его аккаунты блокировались в Facebook и YouTube. "Он называет себя руководителем незарегистрированной организации "Права человека", на счет которой собирает деньги для своих акций", – говорится в статье. Портал отметил, что именно Стахив был одним из организаторов митинга антивакцинаторов, который прошел в Киеве 3 ноября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Львов, СБУ, вакцинация, обыски, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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