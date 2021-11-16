СБУ провела обыски у львовского антивакцинатора Стахива и сообщила ему о подозрении

"СБУ заблокировала деструктивную деятельность антукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве. Злоумышленники призвали к насильственному изменению конституционного строя. По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы", – говорится в сообщении.

В результате синхроннных спецопераций в нескольких регионах деятельность группировки прекращена, сказали в пресс-центре. Лидеру "антивакцинаторов" и еще одному фируранту, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

"В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписки, в ходе которых злоумышленники подыскивали оружие и соучастников для захвата власти в регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с собственной "милицией" и "экономикой". В ходе санкционированных обысков изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ", – заявили в пресс-центре.

По данным портала Zaxid.net, украинец, которому сообщили о подозрении, – известный львовский антивакцинатор Остап Стахив. Сегодня СБУ проводила у него обыски.

Стахив после обысков вышел к своим сторонникам, которые собрались возле его дома, и заявил, что на него "клевещут", а СМИ обвинил в "продажности".