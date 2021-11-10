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К участнице митинга антивакцинаторов в Киеве пришла СБУ. Перед этим женщина называла россиян "братьями" и рассказывала, что получает от них деньги

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Фаист заявляла, что войны на Донбассе "на самом деле нет"
Фаист заявляла, что войны на Донбассе "на самом деле нет"
Фото: Елена Фаист / Faceboook

Жительница Черкасс, глава местного отделения общественной организации "Стоп Фейк Пандемия" Елена Фаист 8 ноября сообщила в Facebook, что к ней пришли с обыском сотрудники Службы безопасности Украины.

На видео, которое опубликовала женщина, следователь зачитала определение суда о разрешении на обыск дома у Фаист. 

Фаист показала на камеру определение суда. Согласно ему, основанием для обыска стало обращение врача-инфекциониста о том, что Фаист в соцсети распространяет фейки и оскорбляет медработников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. 

Следователи проанализировали контент на странице Фаист и пришли к выводу, что она с помощью аккаунта "Елена Фаист" распространяет "информационные материалы, содержащие значительное количество ложных и явно манипулятивных суждений, создает атмосферу недоверия к медицинским институтам, сочетание которых несет угрозу общественно-политической обстановке и может стать катализатором для угроз национальной безопасности государства", сказано в определении. 

СБУ провела обыск с целью изъять у жительницы Черкасс технику, которую она использовала для трансляции фейков. 

Фаист, выслушав правоохранителей, отказывалась отдавать им технику и говорила подписчикам "смотреть внимательно время" эфира, так как сотрудники СБУ, по ее мнению, "могут сами понаписывать с телефона и сделать подставу". После этого прошло два дня, Фаист ведет страницу в соцсети, но сообщений, где она бы жаловалась на противоправные действия СБУ, там нет. 

https://www.facebook.com/100013737461815/videos/388742899656752/

Фаист принимала участие в митинге антивакцинаторов, который прошел в Киеве 3 ноября, об этом она сама информировала в Facebook. После акции протеста женщина рассуждала о "божьем суде" и "трибунале", но не уточняла, кому она пророчит такую участь. 

https://www.facebook.com/100013737461815/videos/673399606957501/

Участницу митинга антивакцинаторов, похожую на Фаист, 3 ноября показывал в Facebook журналист Даниил Яковлев. На этом ролике она назвала россиян "братьями-славянами". 

"Я вижу: Москва, Питер. Хочу передать братьям-славянам привет. Мне пересылали деньги даже из России. Низкий вам поклон, что вы нас поддерживаете, что понимаете, что мы единый народ", – заявляла она. По мнению женщины, войны на Донбассе "на самом деле нет". 

https://www.facebook.com/100043341900838/videos/292265022746093/

Яковлев сегодня сообщил, что Фаист и участница митинга антивакцинаторов на этом видео – одна и та же женщина. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=608472347274157&id=100043341900838

Контекст:

Акция антивакцинаторов прошла в Киеве 3 ноября. По оценкам "Бабеля", в марше принимали участие около 1 тыс. участников, которые заблокировали ряд улиц в центре столицы. Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал митинг насмешкой над медицинскими работниками. 

"Любой антивакцинаторский дух сразу исчезает в реанимациях, когда человек попадает в больницу. Поэтому надо думать, что говорить и что делать", – почеркнул он.

Журналист Денис Казанский обратил внимание на то, что участники акций в Украине и в Молдове были с плакатами одинакового дизайна.

Посольство США сообщало, что акция против вакцинации, которая прошла в Киеве 3 ноября, не защищает интересов украинцев, а ее месседжи совпадают с российскими. В дипмиссии отметили, что протест с такими же плакатами состоялся в Кишиневе (Молдова) и эта группа противников вакцинации распространяет антивакцинаторские месседжи и в социальных сетях в Украине, Молдове и странах Балтии.

О том, что спецоперацию против вакцинации от COVID-19 в Украине проводит Россия, заявляли 28 октября в Совете национальной безопасности и обороны Украины. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 74,2 тыс. пациентов. Двое суток подряд в стране умирает более 800 пациентов с COVID-19.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 10 ноября первую дозу вакцины получили 11,6 млн украинцев, завершили вакцинацию 8,1 млн.

По данным Минздрава, вакцинация от коронавирусной инфекции спасла в Украине уже 6 тыс. жизней.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Черкассы, эпидемия, обыск, вакцинация, фейк, акции протеста, коронавирус
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