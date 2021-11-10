К участнице митинга антивакцинаторов в Киеве пришла СБУ. Перед этим женщина называла россиян "братьями" и рассказывала, что получает от них деньги

Фаист заявляла, что войны на Донбассе "на самом деле нет" Фото: Елена Фаист / Faceboook

На видео, которое опубликовала женщина, следователь зачитала определение суда о разрешении на обыск дома у Фаист.

Фаист показала на камеру определение суда. Согласно ему, основанием для обыска стало обращение врача-инфекциониста о том, что Фаист в соцсети распространяет фейки и оскорбляет медработников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Следователи проанализировали контент на странице Фаист и пришли к выводу, что она с помощью аккаунта "Елена Фаист" распространяет "информационные материалы, содержащие значительное количество ложных и явно манипулятивных суждений, создает атмосферу недоверия к медицинским институтам, сочетание которых несет угрозу общественно-политической обстановке и может стать катализатором для угроз национальной безопасности государства", сказано в определении.

СБУ провела обыск с целью изъять у жительницы Черкасс технику, которую она использовала для трансляции фейков.

Фаист, выслушав правоохранителей, отказывалась отдавать им технику и говорила подписчикам "смотреть внимательно время" эфира, так как сотрудники СБУ, по ее мнению, "могут сами понаписывать с телефона и сделать подставу". После этого прошло два дня, Фаист ведет страницу в соцсети, но сообщений, где она бы жаловалась на противоправные действия СБУ, там нет.

Фаист принимала участие в митинге антивакцинаторов, который прошел в Киеве 3 ноября, об этом она сама информировала в Facebook. После акции протеста женщина рассуждала о "божьем суде" и "трибунале", но не уточняла, кому она пророчит такую участь.

Участницу митинга антивакцинаторов, похожую на Фаист, 3 ноября показывал в Facebook журналист Даниил Яковлев. На этом ролике она назвала россиян "братьями-славянами".

"Я вижу: Москва, Питер. Хочу передать братьям-славянам привет. Мне пересылали деньги даже из России. Низкий вам поклон, что вы нас поддерживаете, что понимаете, что мы единый народ", – заявляла она. По мнению женщины, войны на Донбассе "на самом деле нет".

Яковлев сегодня сообщил, что Фаист и участница митинга антивакцинаторов на этом видео – одна и та же женщина.