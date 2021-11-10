В Италии 16-летняя девушка выиграла в суде дело против отца-антивакцинатора

Суд разрешил девушке вакцинироваться без согласия ее отца Фото: EPA

Летом 2021 года девушка решила сделать прививку от COVID-19, в пункте вакцинации ей сообщили, что в связи с возрастом ей необходимо предоставить согласие на вакцинацию от обоих родителей.

Мать студентки не возражала против вакцинации, а отец не одобрял решение девушки. Дело дошло до суда, который принял сторону несовершеннолетней. По его решению студентка в ближайшие дни сможет получить первую дозу вакцины.