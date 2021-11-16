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Более 96% умерших от COVID-19 в течение трех месяцев не были вакцинированы – Минздрав Украины

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Минздрав: у вакцинированных риск умереть от COVID-19 в девять раз меньше
Минздрав: у вакцинированных риск умереть от COVID-19 в девять раз меньше
Фото: EPA

В Украине с 1 августа по 31 октября 2021 года 96,5% умерших от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины, полный курс вакцинации за этот период не прошли 94,3% госпитализированных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом 16 ноября сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава Украины.

В министерстве отметили, что у вакцинированных от COVID-19 риск умереть в результате этого заболевания в девять раз меньше, чем у тех, кто не делал прививок.

Людей, полностью завершивших курс вакцинации, госпитализируют с COVID-19 в пять раз реже, чем тех, кто не получил ни одной дозы или сделал одну прививку.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1998135397016222

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине за сутки 15 ноября подтверждено 16 308 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании одну дозу вакцины в Украине получили 12, 3 млн человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) 8, 8 млн человек. В общей сложности сделали 21, 2 млн прививок.  

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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