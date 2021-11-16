Более 96% умерших от COVID-19 в течение трех месяцев не были вакцинированы – Минздрав Украины

В министерстве отметили, что у вакцинированных от COVID-19 риск умереть в результате этого заболевания в девять раз меньше, чем у тех, кто не делал прививок.
Людей, полностью завершивших курс вакцинации, госпитализируют с COVID-19 в пять раз реже, чем тех, кто не получил ни одной дозы или сделал одну прививку.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине за сутки 15 ноября подтверждено 16 308 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
С начала вакцинальной кампании одну дозу вакцины в Украине получили 12, 3 млн человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) 8, 8 млн человек. В общей сложности сделали 21, 2 млн прививок.