Более 96% умерших от COVID-19 в течение трех месяцев не были вакцинированы – Минздрав Украины

Минздрав: у вакцинированных риск умереть от COVID-19 в девять раз меньше Фото: EPA

В министерстве отметили, что у вакцинированных от COVID-19 риск умереть в результате этого заболевания в девять раз меньше, чем у тех, кто не делал прививок.

Людей, полностью завершивших курс вакцинации, госпитализируют с COVID-19 в пять раз реже, чем тех, кто не получил ни одной дозы или сделал одну прививку.