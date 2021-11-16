"И за $50 тыс." Народный депутат Елизавета Богуцкая заявила, что не будет вакцинироваться. Видео

"Даже если это будет 50 тыс., даже если это будет $50 тыс. У меня есть иммунитет, и он работает. Зачем мне колоться и поощрять деньгами это сделать? Я считаю, что любые медицинские манипуляции не имеют права быть финансово стимулированы", заявила депутат.

По мнению Богуцкой, министерство здравоохранения унижает переболевших украинцев.

"Как говорит министерство здравоохранения, болезнь не изучена, и министерство здравоохранения самостоятельно унижает тех людей, которые переболели и имеют иммунитет, и которые, если и болеют во второй раз, болеют гораздо легче, чем в первый раз", подчеркнула Богуцкая.

Нардеп убеждена, что коронавирус вскоре станет в Украине рядовой вирусной инфекцией, а коллективный иммунитет сформируют люди, переболевшие COVID-10.

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