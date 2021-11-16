"И за $50 тыс." Народный депутат Елизавета Богуцкая заявила, что не будет вакцинироваться. Видео

"Даже если это будет 50 тыс., даже если это будет $50 тыс. У меня есть иммунитет, и он работает. Зачем мне колоться и поощрять деньгами это сделать? Я считаю, что любые медицинские манипуляции не имеют права быть финансово стимулированы", заявила депутат.
По мнению Богуцкой, министерство здравоохранения унижает переболевших украинцев.
"Как говорит министерство здравоохранения, болезнь не изучена, и министерство здравоохранения самостоятельно унижает тех людей, которые переболели и имеют иммунитет, и которые, если и болеют во второй раз, болеют гораздо легче, чем в первый раз", подчеркнула Богуцкая.
Нардеп убеждена, что коронавирус вскоре станет в Украине рядовой вирусной инфекцией, а коллективный иммунитет сформируют люди, переболевшие COVID-10.
4 ноября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге назвал нардепов из этой фракции, которые являются противниками вакцинации от коронавируса. По словам Арахамии, это народные депутаты Юрий Камельчук, Елизавета Богуцкая и Артем Дмитрук.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении анонсировал выплату по 1 тыс. грн. за вакцинацию против COVID-19 дважды вакцинированным гражданам. "Программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тыс. грн - быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", – отметил президент. Программа начнется 19 декабря.