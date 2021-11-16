В Украине сделали более 21 млн прививок от коронавируса

Вчера 102 908 украинцев получили первую дозу вакцины, а 165 180 человек – вторую дозу и завершили вакцинацию.

Большую часть прививок за сутки сделали вакцинами Pfizer (126 630). Еще 110 982 украинца получили вакцину CoronaVac, 22 884 – AstraZeneca, 7592 – Moderna.

С начала вакцинальной кампании одну дозу вакцины получили 12 331 550 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) 8 887 415 человек. В общей сложности сделали 21 218 965 прививок.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 10 ноября в стране оставалось более 10 млн доз вакцин от коронавируса.

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.