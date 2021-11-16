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Первые области начнут выходить из "красной" зоны карантина на следующей неделе – Ляшко

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Ляшко анонсировал ослабление карантинных ограничений
Ляшко анонсировал ослабление карантинных ограничений
Фото: ЕРА

Отдельные области Украины начнут переводить из "красной" зоны карантина на следующей неделе. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал на онлайн-брифинге 16 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Начало выхода регионов из "красного" уровня эпидопасности прогнозированно можно ожидать со следующей недели. Есть ряд областей, где снизился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями, также снизился и процент занятых коек с кислородом", – сказал Ляшко. 

Он отметил, что сейчас в системе здравоохранения Украины для пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено 78 тыс. коек, из них заняты более 49 тыс. 

В среднем по стране занято 64% коек с кислородом, добавил министр. 

Ляшко не уточнил, какие регионы покинут "красную" зону, но глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Луганская и Херсонская области могут перейти в "желтую" зону, если там сохранится положительная динамика. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 ноября в Украине подтвердили 3,2 млн случаев COVID-19, умерло почти 78 тыс. человек, выздоровело 2,7 млн заболевших.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна прошла пик этой волны COVID-19.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). С 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев, с 18-го туда перейдет Винницкая область

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, эпидемия, карантин, Минздрав, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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