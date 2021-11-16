Первые области начнут выходить из "красной" зоны карантина на следующей неделе – Ляшко

"Начало выхода регионов из "красного" уровня эпидопасности прогнозированно можно ожидать со следующей недели. Есть ряд областей, где снизился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями, также снизился и процент занятых коек с кислородом", – сказал Ляшко.
Он отметил, что сейчас в системе здравоохранения Украины для пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено 78 тыс. коек, из них заняты более 49 тыс.
В среднем по стране занято 64% коек с кислородом, добавил министр.
Ляшко не уточнил, какие регионы покинут "красную" зону, но глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Луганская и Херсонская области могут перейти в "желтую" зону, если там сохранится положительная динамика.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 15 ноября в Украине подтвердили 3,2 млн случаев COVID-19, умерло почти 78 тыс. человек, выздоровело 2,7 млн заболевших.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава.
15 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна прошла пик этой волны COVID-19.
В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
С тех пор в "красную" зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). С 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев, с 18-го туда перейдет Винницкая область.