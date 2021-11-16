Первые области начнут выходить из "красной" зоны карантина на следующей неделе – Ляшко

"Начало выхода регионов из "красного" уровня эпидопасности прогнозированно можно ожидать со следующей недели. Есть ряд областей, где снизился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями, также снизился и процент занятых коек с кислородом", – сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас в системе здравоохранения Украины для пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено 78 тыс. коек, из них заняты более 49 тыс.

В среднем по стране занято 64% коек с кислородом, добавил министр.

Ляшко не уточнил, какие регионы покинут "красную" зону, но глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Луганская и Херсонская области могут перейти в "желтую" зону, если там сохранится положительная динамика.