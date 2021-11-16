Зеленский анонсировал выплаты за вакцинацию, еще одна область переходит в "красную" зону. Главное за день

За полный курс вакцинации будут платить 1 тыс. грн Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Украинцам будут платить за вакцинацию от коронавируса

Каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн.

"За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", – сказал президент.

Программа начнет работать 19 декабря.

Еще одна область переходит в "красную" зону

Винницкая область с 18 ноября переходит в "красную" зону эпидемической опасности.

"Запрещаются работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и так далее. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения", – напомнил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

ЕС согласовал санкции против Беларуси в связи с миграционным кризисом

Главы МИД стран ЕС 15 ноября согласовали ужесточение санкций против режима Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси, за создание миграционного кризиса в Европе.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что под визовые запреты и блокирование активов могут попасть руководители авиакомпаний и туристических агентств, заявил Боррель. Также, по его словам, под санкциями могут оказаться и около 30 белорусских чиновников, вероятно, причастных к миграционному кризису на границе.

"Нафтогаз" и "Оператора ГТС" Украины допустили к сертификации оператора "Северного потока – 2"

Немецкий регулятор – Федеральное агентство по сетям (BNetzA) – допустил НАК "Нафтогаз України" к процессу сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream AG.

Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил в Facebook, что к сертификации "Северного потока – 2" допустили также ОГТСУ.

Глава "Нафтогазу" Юрий Витренко заявил, что "Северный поток – 2" не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому и международному законодательству.

У "Слуги народа" новый председатель

Новым председателем партии "Слуга народа" стала нардеп от этой политсилы Елена Шуляк. Она была единственным кандидатом.

Дело Чауса направили в суд

Дело экс-судьи Днепровского суда Киева о взятке в $150 тыс. направили в суд.

Бывший судья обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).