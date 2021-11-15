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В Кабмине Украины назвали две области, которые могут покинуть "красную" зону карантина

В Украине уже достигнуто плато заболеваемости COVID-19, отметили в правительстве
В Украине уже достигнуто плато заболеваемости COVID-19, отметили в правительстве
Фото: depositphotos.com

В Луганской и Херсонской области сохраняется положительная динамика заболеваемости COVID-19. Об этом 15 ноября на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет пресс-центр Офиса главы государства.

По словам Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости коронавирусной инфекцией и началось движение к стабилизации ситуации.

Глава правительства отметил, что Винницкая область по показателям заболеваемости COVID-19 приближается к "красной" зоне карантина.

"В то же время Луганская и Херсонская области могут быть переведены в "желтую" зону, если сохранится положительная динамика", – рассказал премьер.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 ноября в Украине подтвердили 3,2 млн случаев COVID-19, умерло 77,1 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава. 

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 17 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября), Черкасская (с 12 ноября). Также с 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, критериям "красной" зоны эпидемической опасности соответствуют 18 регионов, в частности – Луганская и Херсонская области. В обоих регионах три дня подряд превышен уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения, но стабилизировалась ситуация с загруженностью койко-мест в больницах для пациентов с COVID-19.

Теги: Украина, Луганская область, эпидемия, Винницкая область, правительство, Херсонская область, карантин, ограничения, регионы, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, пандемия, коронавирус
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