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Каждый второй ребенок в Украине против дистанционного обучения — опрос

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80,5% детей в возрасте 9 16 лет считают, что пандемия повлияла на их жизнь
80,5% детей в возрасте 9–16 лет считают, что пандемия повлияла на их жизнь
Фото: depositphotos.com

Общественная организация "Культурные географии" обнародовала результаты исследования, как эпидемия коронавируса повлияла на детей в Украине.

В частности, 80,5% детей в возрасте 9–16 лет считают, что пандемия повлияла на их жизнь. Из них 53,4% считают это влияние умеренным, а 27,1% – заметным. Каждый пятый респондент (19,3%) считает, что пандемия совсем не повлияла на его жизнь или это влияние было очень незначительным.

Инфографика: childrencovid19.org.ua
Инфографика: childrencovid19.org.ua

Каждый десятый ребенок описывает свое эмоциональное состояние во время карантина как подавленное, каждый седьмой говорит о возвышенном. 74% респондентов оценивают свое эмоциональное состояние нейтрально.

"Можем предположить, что указанная нейтральность частично может быть и суммарной оценкой тех негативных и положительных настроений, которые могли испытывать дети в разные периоды карантина", – отмечают исследователи.

Мальчики чаще, чем девочки, оценивали свое эмоциональное состояние как возвышенное (18,2% и 11,3% соответственно).

Инфографика: childrencovid19.org.ua
Инфографика: childrencovid19.org.ua

Авторы исследования также спросили детей о том, как они справлялись с трудностями во время карантина. Больше всего респондентов (52,1%) ответили, что во время карантина их подбодряли родители.

14,5% говорили, что это были друзья, 5,9% отметили других родственников, 3,1% – онлайн-друзей. Меньше 3% выбрали учителей, репетиторов, преподавателей кружков, одноклассников  и других лиц. Не нуждались в поддержке 18,2%. А 3% отметили, что не получали никакой поддержки.

Инфографика: childrencovid19.org.ua
Инфографика: childrencovid19.org.ua

По данным опроса, каждый второй ребенок (52,7%) не хотел бы продолжения дистанционного обучения вообще. 27% рассматривают его как дополнительный способ обучения при необходимости, 11,5% – как основной способ обучения и 8,2% говорят о нем как о дополнительном регулярном способе обучения.

Кроме того, дети от девяти до 13 лет чаще отвечают, что не хотят дистанционного обучения (59,5%), чем дети 14–16 лет (40%). А старшие дети заметно чаще соглашаются с дистанционным обучением как дополнительным способом при необходимости (14–16 лет – 36%, 9–13 лет – 22,2%).

Инфографика: childrencovid19.org.ua
Инфографика: childrencovid19.org.ua

Согласно данным опроса, самостоятельно училось во время локдауна наибольшее количество опрошенных (44,4%), несколько меньше детей получали помощь родителей, когда не понимали что-либо и просили помощи (35,2%). К учителям за объяснениями обращались 14,6% респондентов, были под контролем родителей во время учебы 9,6%, 6,7% регулярно занимались с репетитором и для 2,1% семья объясняла каждую тему.

Инфографика: childrencovid19.org.ua
Инфографика: childrencovid19.org.ua

Опрос провел Киевский международный институт социологии в период с августа по октябрь этого года. Данные репрезентативны для детей в возрасте от девяти до 16 лет, проживающих в городах с населением 50 тыс. жителей и больше. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,2) не превышает:

  • 3,7% – для показателей, близких к 50%;
  • 3,2% – для показателей, близких к 25 или 75%;
  • 2,2% – для показателей, близких к 10 или 90%;
  • 1,6% – для показателей, близких к 5 или 95%.

Всего были опрошены 451 мальчик и 550 девочек. Из всех опрошенных 501 человек принадлежал к возрастной группе 9–13 лет, 500 человек были в возрасте от 14 до 16 лет.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 16 ноября в Украине подтвердили 3,2 млн случаев коронавируса, почти 78 тыс. человек умерли.

Теги: соцопрос, карантин, дети, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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