У 42% украинцев есть родственники или знакомые, которые умерли от COVID-19 – опрос

16% опрошенных сказали, что от коронавируса у них умерло несколько знакомых Фото: ЕРА

16% опрошенных сказали, что от коронавируса у них умерло несколько знакомых, у 11% – один знакомый.

Одного родственника или нескольких друзей потеряли по 4% респондентов.

Один из друзей умер у 3% украинцев.

Нескольких родственников либо одного близкого родственника из-за коронавируса не стало у 2% граждан.

В то же время 57% респондентов заявили, что не знают лично никого, кто умер бы от COVID-19.

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.