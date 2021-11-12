У 42% украинцев есть родственники или знакомые, которые умерли от COVID-19 – опрос

16% опрошенных сказали, что от коронавируса у них умерло несколько знакомых, у 11% – один знакомый.
Одного родственника или нескольких друзей потеряли по 4% респондентов.
Один из друзей умер у 3% украинцев.
Нескольких родственников либо одного близкого родственника из-за коронавируса не стало у 2% граждан.
В то же время 57% респондентов заявили, что не знают лично никого, кто умер бы от COVID-19.
Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава.
По состоянию на 12 ноября в Украине подтвердили 3,1 млн случаев COVID-19, умерло 75,6 тыс. пациентов.