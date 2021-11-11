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В ВОЗ рассказали, когда объявят об окончании пандемии коронавируса

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В ВОЗ считают, что человечеству надо научиться жить с коронавирусом, так же как с гриппом
В ВОЗ считают, что человечеству надо научиться жить с коронавирусом, так же как с гриппом
Фото: EPA

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что могут объявить об окончании пандемии коронавируса, когда система здравоохранения перестанет быть перегруженной. Об этом в интервью La Vanguardia, опубликованном 9 ноября, сказал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Отвечая на вопрос, при каких условиях ВОЗ может объявить об окончании пандемии коронавируса, он подчеркнул, что все должны научиться жить с вирусом. По его словам, как только система здравоохранения перестанет быть перегруженной из-за госпитализаций и смертей от коронавируса, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, "пандемия, возможно, превратится в эндемию".

Он отметил, что "это не драма", и напомнил, что подобным образом циркулирует грипп.

По словам представителя ВОЗ, пока пандемия не идет на спад. Среди возможных причин Клюге указал на тот факт, что вакцинация более чем в половине стран Европейского региона застопорилась. Если раньше, по его словам, главной проблемой была доступность вакцин, теперь – скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости. Также он отметил ослабление мер общественного здравоохранения и социальных мер.

Клюге подчеркнул, что профилактические меры, в частности использование COVID-сертификатов, – это не посягательство на свободу, а, напротив, "коллективный инструмент индивидуальной свободы", благодаря которому можно избегать более суровых ограничений, таких как локдауны, полностью останавливающие экономику.

По оценке Европейского бюро ВОЗ, если нынешняя тенденция продолжится, до 1 февраля в регионе ожидают около 500 тыс. смертей (Европейское региональное бюро ВОЗ работает в 53 странах, включая Украину).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире подтвердили 251,6 млн случаев COVID-19, более 5 млн человек умерли.

Теги: ВОЗ, вакцинация, Европа, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Ханс Клюге, COVID-сертификат
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