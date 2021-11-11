Комаровский: Прививки от гриппа и от коронавируса можно делать в один день

Комаровский: Инактивированные вакцины можно сочетать между собой в любых вариантах Фото: Доктор Комаровский / Facebook

"Я глубоко убежден в том, что это делать можно. Еще раз: можно! Это инактивированные вакцины, а инактивированные вакцины можно сочетать между собой в любых вариантах и любой последовательности. На здоровье!" – подчеркнул Комаровский.

По его словам, если есть возможность вакцинироваться, обезопасив себя от двух серьезных болезней в один день, это стоит сделать.