Комаровский: Прививки от гриппа и от коронавируса можно делать в один день

"Я глубоко убежден в том, что это делать можно. Еще раз: можно! Это инактивированные вакцины, а инактивированные вакцины можно сочетать между собой в любых вариантах и любой последовательности. На здоровье!" – подчеркнул Комаровский.
По его словам, если есть возможность вакцинироваться, обезопасив себя от двух серьезных болезней в один день, это стоит сделать.
Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в эпидемическом сезоне 2021–2022 в Украине ожидается циркуляция четырех штаммов гриппа. Речь идет о вирусах, похожих на H1N1 (A/Victoria), H3N2 (A/Cambodia), В/Washington и B/Phuket. В Минздраве заявляли, что в первую очередь от гриппа нужно прививаться медицинским работникам; беременным женщинам (в министерстве заверили, что вакцинация от гриппа безопасна на всех этапах беременности); людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями; учителям, социальным работникам и всем, кто работает в местах большого скопления людей.
Кабмин Украины в сентябре намеревался выделить $1,2 млн на вакцину от гриппа для профессиональных групп риска.
В августе 2020 года Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования и коронавирусом, считают в ведомстве.
В 2020 году, по данным Госстата, в Украине от гриппа и пневмонии умерло 11 358 человек.
Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
Сегодня в Украине пересекли отметку в 20 млн сделанных прививок от коронавируса. По данным Минздрава, против COVID-19 привиты более 34% украинцев.