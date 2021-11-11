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Прививки от коронавирусной инфекции получили более 34% украинцев – Минздрав

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Прививки в Украине начали делать в феврале
Прививки в Украине начали делать в феврале
Фото: ЕРА

В Украине вторые 10 млн прививок от коронавируса сделали втрое быстрее, чем первые 10 млн. Об этом на брифинге 11 ноября сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сегодня в Украине пересекли отметку в 20 млн сделанных прививок. Для достижения первых 10 млн понадобилось почти семь месяцев, для вторых 10 млн – немногим больше двух", – сказал он.

Министр поблагодарил всех вакцинированных от имени медработников и призвал невакцинированных также прийти и сделать прививки.

"Сегодня более 34% украинцев в возрасте от 18 лет получили хотя бы одну дозу антиковидной вакцины. Возрастная группа "60 и старше" – 32%. Лучшие показатели вакцинации людей старше 60 лет – в городе Киеве (60%) и Львовской области (почти 51%)", – объяснил Ляшко.

По его данным, лучше всего вакцинируется от COVID-19 возрастная группа 60–69 лет. Отметку в 50% пересекли здесь Полтавская, Херсонская, Львовская области и Киев. Последние два региона лидируют – 80%.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

По состоянию на 9 ноября в стране оставалось более 10 млн доз вакцин от коронавируса.

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Теги: Киев, Херсонская область, вакцинация, Львовская область, Полтавская область, украинцы, Минздрав, инфекция, регионы, брифинг, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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