Прививки от коронавирусной инфекции получили более 34% украинцев – Минздрав

"Сегодня в Украине пересекли отметку в 20 млн сделанных прививок. Для достижения первых 10 млн понадобилось почти семь месяцев, для вторых 10 млн – немногим больше двух", – сказал он.

Министр поблагодарил всех вакцинированных от имени медработников и призвал невакцинированных также прийти и сделать прививки.

"Сегодня более 34% украинцев в возрасте от 18 лет получили хотя бы одну дозу антиковидной вакцины. Возрастная группа "60 и старше" – 32%. Лучшие показатели вакцинации людей старше 60 лет – в городе Киеве (60%) и Львовской области (почти 51%)", – объяснил Ляшко.

По его данным, лучше всего вакцинируется от COVID-19 возрастная группа 60–69 лет. Отметку в 50% пересекли здесь Полтавская, Херсонская, Львовская области и Киев. Последние два региона лидируют – 80%.