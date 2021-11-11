Прививки от коронавирусной инфекции получили более 34% украинцев – Минздрав

"Сегодня в Украине пересекли отметку в 20 млн сделанных прививок. Для достижения первых 10 млн понадобилось почти семь месяцев, для вторых 10 млн – немногим больше двух", – сказал он.
Министр поблагодарил всех вакцинированных от имени медработников и призвал невакцинированных также прийти и сделать прививки.
"Сегодня более 34% украинцев в возрасте от 18 лет получили хотя бы одну дозу антиковидной вакцины. Возрастная группа "60 и старше" – 32%. Лучшие показатели вакцинации людей старше 60 лет – в городе Киеве (60%) и Львовской области (почти 51%)", – объяснил Ляшко.
По его данным, лучше всего вакцинируется от COVID-19 возрастная группа 60–69 лет. Отметку в 50% пересекли здесь Полтавская, Херсонская, Львовская области и Киев. Последние два региона лидируют – 80%.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
По состоянию на 9 ноября в стране оставалось более 10 млн доз вакцин от коронавируса.
Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.