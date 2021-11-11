В Украине за сутки заболели COVID-19 почти 25 тыс. человек

За сутки в стране зафиксировано 24 747 новых случая заболевания COVID-19. Среди заболевших – 1 550 детей и 462 медика.
Попали в больницу 4 778 человек, выздоровели 18 896 человек, 652 пациента умерли.
"91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы", – подчеркнули в Минздраве.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 155 519 человек; выздоровело – 2 572 738 человек; летальных случаев – 74 857.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава.