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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки заболели COVID-19 почти 25 тыс. человек

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В Украине продолжается четвертая волна COVID-19
В Украине продолжается четвертая волна COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Украине за сутки 10 ноября зафиксировано более 24,7 тыс. новых случая заболевания СOVID-19 и более 600 смертей, вызванных болезнью. Об этом сообщила утром 11 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки в стране зафиксировано 24 747 новых случая заболевания COVID-19. Среди заболевших – 1 550 детей и 462 медика. 

Попали в больницу 4 778 человек, выздоровели 18 896 человек, 652 пациента умерли.

"91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы", – подчеркнули в Минздраве.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 155 519 человек; выздоровело – 2 572 738 человек; летальных случаев – 74 857.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По данным Ляшко на 10 ноября, 91–92% пациентов больниц не получили прививки. "Если бы у нас был уровень вакцинации хотя бы на среднеевропейском, у нас было бы на треть меньше смертей каждый день", – подчеркнул глава Минздрава. 

Теги: Министерство здравоохранения, эпидемия, медики, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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