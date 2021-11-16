Выявление антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации – Минздрав Украины

Антитела в организме выявляют методом иммуноферментного анализа (ИФА).

"Обращаем внимание, что наличие антител к коронавирусу, вызываемому COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что перед вакцинацией ИФА-тест или ПЦР-тест на коронавирус не являются обязательными.

"В первую очередь речь идет о тесте на определение антител. Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным. Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь", – сообщили в Минздраве.