В Украине за сутки скончались более 700 пациентов с COVID-19

Киев входит в число регионов с наибольшим суточным приростом больных Фото: ЕРА

"16 ноября в Украине зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1312, медработников – 403). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 4 468 человек, летальных исходов – 769, выздоровело – 20 211 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 16 308 новых случаев коронавирусной инфекции и 838 смертей среди пациентов с COVID-19.

За последние 24 часа в стране сделали 118 797 тестов на коронавирус.

По данным Минздрава, во вторник больше всего новых инфицированных обнаружили в Днепропетровской области (1675) и Киеве (1609).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 263 417 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 78 754 пациента с COVID-19, выздоровело 2 684 584 человека.