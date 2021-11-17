В Украине за сутки скончались более 700 пациентов с COVID-19

"16 ноября в Украине зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1312, медработников – 403). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 4 468 человек, летальных исходов – 769, выздоровело – 20 211 человек", – говорится в сообщении.
Сутками ранее в стране подтвердили 16 308 новых случаев коронавирусной инфекции и 838 смертей среди пациентов с COVID-19.
За последние 24 часа в стране сделали 118 797 тестов на коронавирус.
По данным Минздрава, во вторник больше всего новых инфицированных обнаружили в Днепропетровской области (1675) и Киеве (1609).
Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 263 417 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 78 754 пациента с COVID-19, выздоровело 2 684 584 человека.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, позже показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.