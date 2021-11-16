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Минцифры дорабатывает механизм предоставления выплат за вакцинацию, чтобы не было манипуляций и афер – Арахамия

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Арахамия сообщил, что уже есть случаи мошеннических звонков с обещаниями якобы перечислить украинцам выплаты за вакцинацию
Арахамия сообщил, что уже есть случаи мошеннических звонков с обещаниями якобы перечислить украинцам выплаты за вакцинацию
Фото: sluga-narodu.com

Министерство цифровой трансформации дорабатывает механизм предоставления украинцам выплат за вакцинацию от коронавируса, которые накануне анонсировал президент Владимир Зеленский. Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 16 ноября на брифинге в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Механику я вам сейчас не прокомментирую, потому что там Минцифры отрабатывает, как это будет нормально работать, чтобы не было злоупотреблений. Потому что уже есть... Креативная нация у нас... И там уже начались эти, знаете, "колл-центры", которые звонят и обычно представляются "службой безопасности банка", чтобы выманить кредитные карты, уже говорят, что "мы вам тысячу хотим перечислить, давайте нам номер карты, CVV-код и другое". То есть могут быть разные манипуляции, поэтому сейчас отрабатывается правильная механика, которая минимизирует все эти аферы и манипуляции вокруг этого", – сказал он.

Контекст:

15 ноября Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. "За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", – сказал президент.

Программа начнет работать 19 декабря.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров 16 ноября уточнил, что выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после. Он отметил, что деньги будут предоставлять не наличными. "Это будет определенный ваучер, сертификат или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но это культура, путешествия и спорт", – рассказал пресс-секретарь.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что деньги на программу выделят из общего фонда госбюджета. "Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19", – сказал он.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала вакцинальной кампании в Украине одну дозу вакцины получили 12,3 млн человек, полностью иммунизированы 8,9 млн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, мошенничество, деньги, Давид Арахамия, Министерство цифровой трансформации, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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