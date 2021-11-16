Выплату по 1 тыс. грн получат все, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после – спикер Зеленского

Деньги можно будет потратить на услуги в сфере культуры, путешествий и спорта Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

"[Выплату] получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации. Одной дозой – в случае Johnson & Johnson или двумя – всеми остальными [вакцинами]. До 19 декабря и после", – заявил он.

По словам спикера, называть выплату "тысячей за вакцинацию" означает "сильно преуменьшать важность и объем инициативы".

"На самом деле это масштабная (на несколько миллиардов гривен) программа по поддержке бизнеса. Просто деньги отдают косвенно через потребителей. Таким образом власть, во-первых, демонстрирует благодарность людям, решившим вакцинироваться, и поощряет тех, кто еще колеблется, а во-вторых, помогает именно тем предпринимателям, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений", – говорится в сообщении.

Никифоров заявил, что механизм выдачи денег прорабатывают, но это не будут наличные.

"Это будет определенный ваучер, сертификат или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но это культура, путешествия и спорт. Поэтому есть и третий плюс от программы – поощрение культурного и спортивного развития украинцев", – заявил он.

Спикер отметил, что получение выплат для украинцев, у которых есть приложение "Дія", и для тех, у кого его нет, будет отличаться.

"Но никого не забудем. Что касается сроков, советую обратить внимание на временные ориентиры, которые озвучил вчера президент (Владимир Зеленский говорил, что выплаты начнутся 19 декабря. – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.