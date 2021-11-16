Шмыгаль объяснил, откуда возьмут деньги, обещанные Зеленским за вакцинацию от COVID-19

Денис Шмыгаль обещает, что выплата денег за вакцинацию продолжится и в 2022 году Скриншот: КабМін / YouTube

"Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19. То есть это будет общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства", – сказал он.

Шмыгаль добавил, что программа будет действовать и в следующем, 2021-м году, а воспользоваться ею смогут все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации.

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