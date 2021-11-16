Шмыгаль объяснил, откуда возьмут деньги, обещанные Зеленским за вакцинацию от COVID-19

"Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19. То есть это будет общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства", – сказал он.
Шмыгаль добавил, что программа будет действовать и в следующем, 2021-м году, а воспользоваться ею смогут все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
С начала вакцинальной кампании одну дозу вакцины получили 12,3 млн человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) 8,8 млн человек. В общей сложности сделали 21 млн прививок.
15 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн.