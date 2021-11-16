Сертификат, цифровой ваучер или депозит. В Офисе президента рассказали, в каком виде будут давать тысячу от Зеленского

В ОП пока не знают, в каком виде будет выдаваться тысяча от президента Фото: ЕРА

"Ключевое на самом деле здесь – это не тысяча за вакцинацию. Это масштабная программа по поддержке бизнеса, просто она опосредованная. Власть не напрямую дает деньги бизнесу, власть выдает деньги людям – таким образом, поддерживая их решение вакцинироваться. То есть убиваем одним выстрелом двух зайцев. А во вторых, это ведь не живые деньги, их нельзя будет потратить на водку и папиросы", – подчеркнул Никифоров.

В ОП пока не знают, в каком виде будет выдаваться тысяча от президента. Возможно, это будет сертификат, цифровой ваучер или депозит, сообщил спикер президента.

По словам Никифорова, полный список услуг, которые можно будет приобрести, сейчас формируется. Предварительно известно, что деньги можно будет потратить, в частности, на спортивные и культурные мероприятия (театры, концерты, книги, кино), а также туризм (переезды по Украине).