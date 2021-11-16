ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Получившие выплату смогут купить 50 кг говядины". Реакция соцсетей на предложение Зеленского об 1 тыс. грн вакцинированным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцы делятся мемами на тему "вовиной тысячи"
Украинцы делятся мемами на тему "вовиной тысячи"
Фото: Процишин офіційний / Facebook

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату всем вакцинированным от коронавируса гражданам по 1 тыс. грн. "ГОРДОН" собрал самые яркие реакции соцсетей на эту новость.

В сети инициативу президента уже прозвали "вовиной тысячей", отсылая, очевидно, к "юлиной тысяче", когда тогдашний премьер Юлия Тимошенко обещала вернуть гражданам Украины – вкладчикам Сбербанка СССР потерянные деньги.

https://www.facebook.com/roman.nekravets/posts/4539407622793623

Солист группы Karta Svitu Иван Марунич пошутил, что вакцинированные водители маршруток получат 1 тыс. грн в приложении "Дія" в специальном формате.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/4614625268592055

Также он в шутливой манере заявил, что получившие выплату смогут купить 50 кг говядины. Таким образом он отослал к словам нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, заявившего, что говядину в Украине можно купить и по 20 грн.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/4614499115271337

Системный аналитик Евгений Истребин, который регулярно анализирует данные официальной статистики, предложил для пожилых людей эти деньги выделить в виде прибавки к пенсии.

"Это технически проще всего, и не нужно заморачиваться с "Дією". Варианты с раздачей продуктовых пайков, как по мне, выглядят унизительными. Также это приведет к массовым скоплениям людей", – считает он.

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2355811731216800

Истребин тоже сравнил инициативу с "юлиной тысячей", написав: "Тимошенко подает иск к Зеленскому за плагиат".

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2355823651215608

"Вангую, что из-за этой 1 тыс. грн количество принципиальных антиваксов упадет до 10% максимум", – написал активист и ветеран войны на Добассе Илья Кротенко.

https://www.facebook.com/illiakrotenko/posts/4732215033510425

"А тем, кто купил сертификаты, тысячу дадут? Дадут, потому что они в "Дії". Хоть немного люди компенсируют ущерб", – отметила журналистка издания hromadske Марьяна Пьецух.

https://www.facebook.com/tsvibak/posts/5192694290775833

"Юлина тысяча" – $200, "вовина тысяча" – $37. Кто пойдет вакцинироваться за $37? Даже для антиваксов это мало", – считает журналист НВ Дмитрий Бобровицкий.

https://www.facebook.com/Dmytro.Bobrytsky/posts/10229142258247815

Бывший нардеп Леонид Емец уверен, что такой выплатой Зеленский решил проблему антивакцинаторов, которым не хватало на сертификат.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4518711348214284&id=100002263895563

Один из авторов проекта Ukrainer Денис Шабанин опубликовал фотошопную версию тысячной купюры с фото Зеленского.

https://www.facebook.com/denys.shabanin/posts/2980178842235692

Похожую купюру опубликовал и Facebook-канал "Процишин офіційний".

https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/posts/1707064026157632

По мнению нардепа от "Голоса" Инны Совсун, выплата 1 тыс. грн – нереальная задача.

"Сумма, которую нужно потратить на эти "1 тыс. грн каждому вакцинированному", превосходит все предыдущие мегазамыслы. Прямо сейчас пришлось бы выделить около 9 млрд грн. Если до 19 декабря вакцинированных будет 13–14 млн – это уже 13–14 млрд грн из бюджета. А это, на секундочку, 10% всех поступлений по налогу на наши доходы. Откуда их взять? Снова отрезать от культуры и образования?" – пишет она.

https://www.facebook.com/sovsun.inna/posts/1949036541925674

Нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина подчеркнула, что подобные выплаты – нормальная практика во всем мире.

https://www.facebook.com/olga.stefanishina/posts/5163204913708102

Журналист СТБ Виталий Глагола поделился мемом на тему "1 тыс. грн за вакцинацию".

https://www.facebook.com/vglagola/posts/10223941903366722

Журналист "Украинской правды" Алексей Братущак считает решение о выплате правильным. По его словам, в кампании по вакцинации должен действовать принцип батога и пряника, а власть до этого момента применяла только батог.

https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/posts/5110539982308887

Фотокорреспондент "Букв" Ян Доброносов тоже вспомнил "юлину тысячу" и, комментируя ситуацию, поделился фото с Тимошенко.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/6685012201516342

Теги: Юлия Тимошенко, Украина, Инна Совсун, вакцинация, Леонид Емец, Владимир Зеленский, Алексей Братущак, Николай Тищенко, нардеп Ольга Стефанишина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никита Ефремов расстался с ведущей Марией Иваковой после трех лет отношений
Никита Ефремов расстался с ведущей Марией Иваковой после трех лет отношений
"Не стыдно?" Пугачева отчитала российских журналистов на кладбище
"Не стыдно?" Пугачева отчитала российских журналистов на кладбище
  "Это так оценило государство мою работу". 65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии
  "Это так оценило государство мою работу". 65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии
"Мозги себе сделай". Тринчер показала, как ходила на консультацию по увеличению груди
"Мозги себе сделай". Тринчер показала, как ходила на консультацию по увеличению груди
В особняке Мерилина Мэнсона оборудована комната для пыток женщин – Rolling Stone
В особняке Мерилина Мэнсона оборудована комната для пыток женщин – Rolling Stone
"Я просто хочу быть твоей любовницей". Мадонна показала видео страстного поцелуя с мужчиной в постели
"Я просто хочу быть твоей любовницей". Мадонна показала видео страстного поцелуя с мужчиной в постели
"Искушение". Alyosha снялась в кружевном белье
"Искушение". Alyosha снялась в кружевном белье
"Горячейшая женщина". Кардашян представила публике оттиск своей груди
"Горячейшая женщина". Кардашян представила публике оттиск своей груди
"Бабе за 40 понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски
"И я бы такого подцепила", "Хороши". Тина Кароль снялась в обнимку с коллегой в откровенном наряде без бюстгальтера
"И я бы такого подцепила", "Хороши". Тина Кароль снялась в обнимку с коллегой в откровенном наряде без бюстгальтера
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад
"Фотографировал муж". Звезда "Крепостной" Денисенко показала секси-снимки в "голом" бикини
"Фотографировал муж". Звезда "Крепостной" Денисенко показала секси-снимки в "голом" бикини
"Бедный малыш, уже достали", "Зачем мучить зверей?" Малахов показал, как испуганный тигренок обгадил Баскова. Видео
"Бедный малыш, уже достали", "Зачем мучить зверей?" Малахов показал, как испуганный тигренок обгадил Баскова. Видео
"Нереально красивая Маша". Ефросинина впечатлила сеть образом в черном бюстгальтере
"Нереально красивая Маша". Ефросинина впечатлила сеть образом в черном бюстгальтере
  Перестрелка, оружие и кровь. Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для дуэтной песни The Weeknd и Post Malone. Видео
  Перестрелка, оружие и кровь. Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для дуэтной песни The Weeknd и Post Malone. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (217204)
2
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (122898)
3
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (57898)
4
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (54031)
5
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (40995)
6
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (36574)
7
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России (34668)
8
"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей (30044)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS