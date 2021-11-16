"Получившие выплату смогут купить 50 кг говядины". Реакция соцсетей на предложение Зеленского об 1 тыс. грн вакцинированным

В сети инициативу президента уже прозвали "вовиной тысячей", отсылая, очевидно, к "юлиной тысяче", когда тогдашний премьер Юлия Тимошенко обещала вернуть гражданам Украины – вкладчикам Сбербанка СССР потерянные деньги.

Солист группы Karta Svitu Иван Марунич пошутил, что вакцинированные водители маршруток получат 1 тыс. грн в приложении "Дія" в специальном формате.

Также он в шутливой манере заявил, что получившие выплату смогут купить 50 кг говядины. Таким образом он отослал к словам нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, заявившего, что говядину в Украине можно купить и по 20 грн.

Системный аналитик Евгений Истребин, который регулярно анализирует данные официальной статистики, предложил для пожилых людей эти деньги выделить в виде прибавки к пенсии.

"Это технически проще всего, и не нужно заморачиваться с "Дією". Варианты с раздачей продуктовых пайков, как по мне, выглядят унизительными. Также это приведет к массовым скоплениям людей", – считает он.

Истребин тоже сравнил инициативу с "юлиной тысячей", написав: "Тимошенко подает иск к Зеленскому за плагиат".

"Вангую, что из-за этой 1 тыс. грн количество принципиальных антиваксов упадет до 10% максимум", – написал активист и ветеран войны на Добассе Илья Кротенко.

"А тем, кто купил сертификаты, тысячу дадут? Дадут, потому что они в "Дії". Хоть немного люди компенсируют ущерб", – отметила журналистка издания hromadske Марьяна Пьецух.

"Юлина тысяча" – $200, "вовина тысяча" – $37. Кто пойдет вакцинироваться за $37? Даже для антиваксов это мало", – считает журналист НВ Дмитрий Бобровицкий.

Бывший нардеп Леонид Емец уверен, что такой выплатой Зеленский решил проблему антивакцинаторов, которым не хватало на сертификат.

Один из авторов проекта Ukrainer Денис Шабанин опубликовал фотошопную версию тысячной купюры с фото Зеленского.

Похожую купюру опубликовал и Facebook-канал "Процишин офіційний".

По мнению нардепа от "Голоса" Инны Совсун, выплата 1 тыс. грн – нереальная задача.

"Сумма, которую нужно потратить на эти "1 тыс. грн каждому вакцинированному", превосходит все предыдущие мегазамыслы. Прямо сейчас пришлось бы выделить около 9 млрд грн. Если до 19 декабря вакцинированных будет 13–14 млн – это уже 13–14 млрд грн из бюджета. А это, на секундочку, 10% всех поступлений по налогу на наши доходы. Откуда их взять? Снова отрезать от культуры и образования?" – пишет она.

Нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина подчеркнула, что подобные выплаты – нормальная практика во всем мире.

Журналист СТБ Виталий Глагола поделился мемом на тему "1 тыс. грн за вакцинацию".

Журналист "Украинской правды" Алексей Братущак считает решение о выплате правильным. По его словам, в кампании по вакцинации должен действовать принцип батога и пряника, а власть до этого момента применяла только батог.

Фотокорреспондент "Букв" Ян Доброносов тоже вспомнил "юлину тысячу" и, комментируя ситуацию, поделился фото с Тимошенко.