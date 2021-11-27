В Украине 96,5% работников общеобразовательных учреждений привиты от COVID-19 минимум одной дозой – Шкарлет

"Одной дозой вакцинированы 96,5% работников общеобразовательных учреждений, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 563 тыс., или 86,4% от общего количества (22 ноября было 84,5%)", – написал Шкарлет.
Лидерами по количеству полностью вакцинированных учителей являются Луганская (94,3%), Сумская (93,9%), Донецкая (93,9%), Черкасская (93,7%) и Харьковская (93,5%) области.
"В Киеве за последние несколько дней уровень прививки работников школ двумя дозами вакцины от COVID-19 увеличился на 1,7% (22 ноября было 86%)", – сообщил глава Минобразования.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.
По состоянию на 19 ноября 3415 украинских учителей отстранили от работы из-за отсутствия прививки против коронавируса.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.