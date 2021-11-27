В Украине 96,5% работников общеобразовательных учреждений привиты от COVID-19 минимум одной дозой – Шкарлет

Сейчас в Украине от COVID-19 могут вакцинироваться все желающие в возрасте от 12 лет Фото: EPA

"Одной дозой вакцинированы 96,5% работников общеобразовательных учреждений, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 563 тыс., или 86,4% от общего количества (22 ноября было 84,5%)", – написал Шкарлет.

Лидерами по количеству полностью вакцинированных учителей являются Луганская (94,3%), Сумская (93,9%), Донецкая (93,9%), Черкасская (93,7%) и Харьковская (93,5%) области.

"В Киеве за последние несколько дней уровень прививки работников школ двумя дозами вакцины от COVID-19 увеличился на 1,7% (22 ноября было 86%)", – сообщил глава Минобразования.