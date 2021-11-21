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В Киеве с 22 ноября школы смогут вернуться к очной форме обучения – КГГА

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После осенних каникул учебный процесс в столичных школах возобновился только в дистанционном режиме
После осенних каникул учебный процесс в столичных школах возобновился только в дистанционном режиме
Фото: depositphotos.com

В Киеве с 22 ноября возобновится очное обучение в учреждениях образования, а также в художественных школах и заведениях физической культуры и спорта. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В то же время обучение учреждения образования смогут возобновить при соблюдении противоэпидемических мер, предусмотренных для "красной" зоны: 100% персонала должны быть вакцинированы от коронавируса.

Контекст:

С 1 ноября в Киеве усилили карантинные ограничения. Посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ и другие заведения, а также проводить массовые мероприятия можно только при наличии COVID-сертификата или негативного результата ПЦР-теста. Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

После осенних каникул учебный процесс в столичных школах возобновился только в дистанционном режиме

Теги: Киев, КГГА, карантин, дети, школы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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