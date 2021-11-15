"Неэффективно и вредит экономике". Глава образовательного комитета Рады выступил против "дистанционки" в школах

В Украине по состоянию на 9 ноября дистанционно работают 7,3 тыс. школ (51% от их общего количества) Фото: depositphotos.com

Он отметил, что в Украине действует постановление правительства, разрешающее работать учебным заведениям даже в "красных" зонах, но в последнее время местные комиссии ТЭБ и ЧС переводят школы на дистанционную форму обучения независимо от уровня вакцинации.

"В результате даже при 100% вакцинации [сотрудников учебных заведений] дети не будут ходить в школу. Считаю это недопустимым и призываю местные органы власти разрешить работать всем учебным заведениям. Не отбирайте у детей будущее, у родителей – нервы и усилия, а у страны – экономику", – написал Бабак.