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"Неэффективно и вредит экономике". Глава образовательного комитета Рады выступил против "дистанционки" в школах

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В Украине по состоянию на 9 ноября дистанционно работают 7,3 тыс. школ (51% от их общего количества)
В Украине по состоянию на 9 ноября дистанционно работают 7,3 тыс. школ (51% от их общего количества)
Фото: depositphotos.com

Для учащихся 1-4 классов дистанционное образование неэффективно, кроме того, оно вредит экономике Украины в связи с тем, что по меньшей мере один из родителей должен оставаться дома для ухода за детьми вместо того, чтобы работать. Об этом 15 ноября заявил в Facebook председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Он отметил, что в Украине действует постановление правительства, разрешающее работать учебным заведениям даже в "красных" зонах, но в последнее время местные комиссии ТЭБ и ЧС переводят школы на дистанционную форму обучения независимо от уровня вакцинации.

"В результате даже при 100% вакцинации [сотрудников учебных заведений] дети не будут ходить в школу. Считаю это недопустимым и призываю местные органы власти разрешить работать всем учебным заведениям. Не отбирайте у детей будущее, у родителей – нервы и усилия, а у страны – экономику", – написал Бабак.

https://www.facebook.com/sergey.babak.94/posts/2119023681570380

Контекст:

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.

22 сентября глава Минздрава Виктор Ляшко сообщал, что Министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования, с 8 ноября.

4 ноября в Минздраве Украины раскритиковали дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям "красной" зоны карантина. Замглавы Минздрава – главный санврач Украины Игорь Кузин отметил, что постановление правительства №1236 предусматривает, что в "красной" зоне карантина разрешается работа школ при условии вакцинации 100% педагогов и персонала учреждения.

Из почти 14 тыс. школ в Украине более половины перешли на дистанционное обучение. Об этом 8 ноября сообщил Шкарлет.

"На сегодняшний день школ на каникулах – 966, это из 13 922 школ. Где-то 7325 школ – это дистанционное обучение. И 5631 школа работает очно… 2700 школ, которые находятся в областях "красной" зоны, тоже работают очно", – сказал министр образования.

11 ноября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе Минздрава Виктору Ляшко и министру образования Сергею Шкарлету с просьбой не переводить учебные заведения на дистанционную форму, что позволит обеспечить права детей на получение качественного образования.

Теги: образование, эпидемия, вакцинация, карантин, преподаватели, каникулы, школы, работа, Минобразования, Сергей Бабак, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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