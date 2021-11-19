В Украине от работы отстранили более 3,4 тыс. невакцинированных от коронавируса учителей

"По оперативной информации местных органов управления в сфере образования, в Украине по состоянию на 18 ноября отстранили от работы 3415 педагогических работников учреждений общего среднего образования", – сказано в ответе на запрос УП.

В ведомстве отметили, что 67,1 тыс. работников учреждений дошкольного, общего среднего, специализированного, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования не получили еще ни одной дозы вакцины против коронавируса. Это составляет 5,7% от общего числа работников образовательной сферы.

Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 960,1 тыс. сотрудников учебных заведений (81,1% от общего количества).

Еще 156,9 тыс. (13,2%) педагогов получили первую дозу вакцины.