В Украине от работы отстранили более 3,4 тыс. невакцинированных от коронавируса учителей

"По оперативной информации местных органов управления в сфере образования, в Украине по состоянию на 18 ноября отстранили от работы 3415 педагогических работников учреждений общего среднего образования", – сказано в ответе на запрос УП.
В ведомстве отметили, что 67,1 тыс. работников учреждений дошкольного, общего среднего, специализированного, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования не получили еще ни одной дозы вакцины против коронавируса. Это составляет 5,7% от общего числа работников образовательной сферы.
Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 960,1 тыс. сотрудников учебных заведений (81,1% от общего количества).
Еще 156,9 тыс. (13,2%) педагогов получили первую дозу вакцины.
4 октября Минздрав утвердил список профессий, для представителей которых вакцинация против коронавируса обязательна. Приказ был опубликован 7 октября. В перечень вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных госадминистраций и их подразделений, заведений образования и научных учреждений всех типов и форм собственности.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
В стране по состоянию на 19 ноября первую дозу вакцины получили 12,7 млн человек, а 9,4 млн пациентов получили две дозы и завершили иммунизацию.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", 55% украинцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса учителей, медиков и государственных служащих.