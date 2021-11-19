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ОБЩЕСТВО

В Украине сделали более 22 млн COVID-прививок

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Всего с начала вакцинальной кампании привито 12,7 млн человек
Всего с начала вакцинальной кампании привито 12,7 млн человек
Фото: EPA

За сутки в Украине 294 320 человек вакцинированы против COVID-19. Об этом сообщила в Facebook утром 19 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения.

Первую дозу получили 102 857 человек, полностью иммунизированы – 191 463 человека.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок сделали вакцинами Comirnaty (128 737) и Coronavac (120 444), также 31 467 прививок сделаны вакциной AstraZeneca и еще 13 672 – Moderna.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 657 190 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. В общей сложности сделано 22 105 972 прививки.

"88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", – подчеркнули в Минздраве. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2000522413444187

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, осенью показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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