В Украине сделали более 22 млн COVID-прививок

Всего с начала вакцинальной кампании привито 12,7 млн человек Фото: EPA

Первую дозу получили 102 857 человек, полностью иммунизированы – 191 463 человека.

На сайте Минздрава уточняется, что большую часть прививок сделали вакцинами Comirnaty (128 737) и Coronavac (120 444), также 31 467 прививок сделаны вакциной AstraZeneca и еще 13 672 – Moderna.

Всего с начала вакцинальной кампании привито 12 657 190 человек. Из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. В общей сложности сделано 22 105 972 прививки.

"88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", – подчеркнули в Минздраве.