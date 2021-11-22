В одной из школ Ровенской области от коронавируса вакцинировались пять учителей

"Мы все за вакцину, но пока она экспериментальная, из-за этого не вакцинируемся", – сказала педагог Надежда Крук.

Ее коллега Татьяна Михеева добавила, что ее никто не убедил в том, что прививать будут вакциной, а не "медицинским экспериментальным препаратом".

Представитель Владимирецкой объединенной территориальной общины Вадим Друзь заявил, что школа работает, но не должна. Отстранить невакцинированных учителей некому, директор учебного заведения продлила отпуск по уходу за ребенком. Управление образования пыталось назначить исполняющего обязанности директора, но родители оказали сопротивление, отметили журналисты.

В сюжете говорится, что родителям все равно, вакцинированы учителя или нет, главное для них, чтобы школа работала и детей не перевели на дистанционную форму обучения.

Глава Владимирецкой ОТО Василий Ковенько сообщил, что учителя будут делать экспресс-тесты два раза в неделю.

Во Владимирецкой ОТО 22 населенных пункта, 85% педагогов вакцинированы. Степангород – исключение, в селе всего 4% учителей получили прививку от COVID-19.