За сутки от коронавируса умерли 400 украинцев

Среди заболевших – 774 ребенка и 105 медработников. 3456 пациентов попали в больницы. Выздоровело 10 270 человек.
Умерло от коронавируса за эти сутки 400 заболевших.
Сутками ранее в стране подтвердили 14 200 новых случаев коронавирусной инфекции и 568 смертей среди пациентов с COVID-19.
За все время эпидемии в Украине заболело 3 422 023 человека, выздоровело 2 910 237 человек, летальных исходов – 85 117.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.