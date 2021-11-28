За сутки от коронавируса умерли 400 украинцев

За все время эпидемии в Украине заболело 3,4 млн человек Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 774 ребенка и 105 медработников. 3456 пациентов попали в больницы. Выздоровело 10 270 человек.

Умерло от коронавируса за эти сутки 400 заболевших.

Сутками ранее в стране подтвердили 14 200 новых случаев коронавирусной инфекции и 568 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине заболело 3 422 023 человека, выздоровело 2 910 237 человек, летальных исходов – 85 117.