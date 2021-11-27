В Украине COVID-19 за сутки заболели более 14 тыс. человек

Умерло от коронавируса за эти сутки 568 заболевших Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 1296 детей и 212 медработников. 3305 пациентов попали в больницы. Выздоровело 22 946 человек.

Умерло от коронавируса за эти сутки 568 заболевших.

Сутками ранее в стране подтвердили 15 936 новых случаев коронавирусной инфекции и 628 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине заболело 3 414 540 человек, выздоровел 2 899 967 человек, летальных исходов – 84 717.