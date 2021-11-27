ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине COVID-19 за сутки заболели более 14 тыс. человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Умерло от коронавируса за эти сутки 568 заболевших
Умерло от коронавируса за эти сутки 568 заболевших
Фото: depositphotos.com

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 14 200 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила утром 27 ноября пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Среди заболевших – 1296 детей и 212 медработников. 3305 пациентов попали в больницы. Выздоровело 22 946 человек.

Умерло от коронавируса за эти сутки 568 заболевших.

Сутками ранее в стране подтвердили 15 936 новых случаев коронавирусной инфекции и 628 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время эпидемии в Украине заболело 3 414 540 человек, выздоровел 2 899 967 человек, летальных исходов – 84 717.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2006818936147868

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
"Нет слов", "Сексуальный наряд". 55-летняя Кроуфорд показала, как выглядит в ночной мини-сорочке
"Нет слов", "Сексуальный наряд". 55-летняя Кроуфорд показала, как выглядит в ночной мини-сорочке
"Какая же она красивая", "Моника вечна". Белуччи снялась в необычном украшении
"Какая же она красивая", "Моника вечна". Белуччи снялась в необычном украшении
72-летнего Градского госпитализировали с подозрением на инсульт
72-летнего Градского госпитализировали с подозрением на инсульт
"Другое дело! А то дядьки, трусики", "Пример для соседок". 45-летняя Волочкова показала упражнения для пресса и растяжки
"Другое дело! А то дядьки, трусики", "Пример для соседок". 45-летняя Волочкова показала упражнения для пресса и растяжки
Анатолий Анатолич крестил сына и показал, кто из звезд стали его кумовьями
Анатолий Анатолич крестил сына и показал, кто из звезд стали его кумовьями
Приходько откровенно рассказала, как бы поступила, узнав, что у будущего ребенка есть пороки развития
Приходько откровенно рассказала, как бы поступила, узнав, что у будущего ребенка есть пороки развития
"Пил по несколько дней". Галкин рассказал, как пьяный Басков трижды не мог сесть на свой рейс
"Пил по несколько дней". Галкин рассказал, как пьяный Басков трижды не мог сесть на свой рейс
"Она замужем в итоге?", "Потрепала ее жизнь". Брежнева снялась в "Вечернем Урганте"
"Она замужем в итоге?", "Потрепала ее жизнь". Брежнева снялась в "Вечернем Урганте"
"Мы с Билычкой еле до отеля добежали". Коляденко рассказал, как они с певицей за €100 наблюдали за чужим сексом
"Мы с Билычкой еле до отеля добежали". Коляденко рассказал, как они с певицей за €100 наблюдали за чужим сексом
"Клоун №2 после мамы", "Красная шапочка", "Надувная кукла". Королева показала образ в зимней одежде
"Клоун №2 после мамы", "Красная шапочка", "Надувная кукла". Королева показала образ в зимней одежде
  "Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео
  "Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео
"Модники-огородники". Джанабаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Модники-огородники". Джанабаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь (168948)
2
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (141285)
3
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (105762)
4
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (87691)
5
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (75545)
6
"Вот это орехи". Maruv показала голые ягодицы (60318)
7
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры (59229)
8
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи (48503)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS