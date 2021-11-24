Кроме двух областей. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса – НАН Украина

"В последние две недели эпидемия спадала по всем показателям", – говорится в сообщении.

По данным ученых, если сравнивать с пиковыми значениями, количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых случаев болезни стало меньше на 30%, занятых коек в больницах – на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность – на 9%.

В НАН уточнили, что снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.

"Позднее всего был пройден пик смертности: 8–12 ноября 2021 года", – говорится в сообщении.

В НАН добавили, что данные говорят об эффективности вакцинации для предотвращения госпитализации. Для разных возрастных категорий эта эффективность составляет от 84% до 92%.