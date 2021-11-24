Кроме двух областей. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса – НАН Украина

"В последние две недели эпидемия спадала по всем показателям", – говорится в сообщении.
По данным ученых, если сравнивать с пиковыми значениями, количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых случаев болезни стало меньше на 30%, занятых коек в больницах – на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность – на 9%.
В НАН уточнили, что снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.
"Позднее всего был пройден пик смертности: 8–12 ноября 2021 года", – говорится в сообщении.
В НАН добавили, что данные говорят об эффективности вакцинации для предотвращения госпитализации. Для разных возрастных категорий эта эффективность составляет от 84% до 92%.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 24 ноября в Украине подтвердили 3,37 млн случаев COVID-19, умерло 82,9 тыс. человек.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
По прогнозу Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, следующая вспышка роста заболеваемости COVID-19 ожидается в Украине уже с января 2022 года.
По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.