В Украине за прошлую неделю скорость вакцинации от COVID-19 возросла на 7% – Киевская школа экономики

Сейчас в Украине от COVID-19 могут привиться все желающие в возрасте от 12 лет Фото: EPA

"Средний темп вакцинации в сутки в Украине составляет 250 тыс. прививок. За прошлую неделю скорость вакцинации выросла на 7%. Количество введенных вторых доз выросло на 42%. Вместе с тем, объемы первых – уменьшились на 26%", – говорится в сообщении КШЭ.

Среди причин спада количества вакцинаций первой дозой Кузьминова назвала вероятное замещение мощностей для проведения первых доз на мощности для повторных прививок.

Кузьминова отметила, что в Украине минимум одну дозу вакцины получил 41% взрослого населения, а согласно стратегии Всемирной организации здравоохранения, до конца года должно быть 40% полностью привитого взрослого населения.

В КШЭ отметили, что в Украине каждый четвертый украинец полностью вакцинирован от COVID-19, каждый третий получил первую дозу прививки.