В Израиле стартовала COVID-вакцинация детей. Премьер привел на прививку сына

"Сегодня мы начинаем всеизраильскую кампанию по вакцинации детей, прежде всего, чтобы их защитить. Сейчас сделали прививку Давиду. Это защищает и наших детей, и наших родителей, и все государство Израиль", – говорится в сообщении.
Беннет также призвал всех родителей отвести своих детей в центры вакцинации для защиты их от коронавирусной инфекции.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Вакцинация против коронавируса в Израиле стартовала 19 декабря 2020 года. Граждан страны прививают препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech.
С июня 2021 года в Израиле начали прививать подростков в возрасте 12–16 лет. 14 ноября минздрав страны разрешил прививать детей от пяти лет.