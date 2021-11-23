В Израиле стартовала COVID-вакцинация детей. Премьер привел на прививку сына

"Сегодня мы начинаем всеизраильскую кампанию по вакцинации детей, прежде всего, чтобы их защитить. Сейчас сделали прививку Давиду. Это защищает и наших детей, и наших родителей, и все государство Израиль", – говорится в сообщении.

Беннет также призвал всех родителей отвести своих детей в центры вакцинации для защиты их от коронавирусной инфекции.