В Израиле школьники обязаны будут сдать COVID-тест перед выходом с каникул

С 20 сентября дети в Израиле уйдут на каникулы Фото: EPA

По данным министерства здравоохранения Израиля, 18 сентября около 7500 израильтян получили положительный результат на коронавирус, 59% из них – дети школьного возраста. По состоянию на утро 19 сентября около 45 тыс. учащихся болеют COVID-19, а еще 92 тыс. находятся на обязательном карантине после контакта с больными.

Ожидается, что новая мера будет применяться ко всем учащимся от подготовительных детских садов до шестого класса. Экспресс-тесты на коронавирус можно будет провести дома.

С 20 сентября в стране начинается праздник Суккот. Из-за него большинство школ будут закрыты всю следующую неделю, а дети вернутся к учебе только 30 сентября.