Во Львовской области разоблачили подпольную типографию, которая подделывала COVID-сертификаты для "заробитчан" – Офис генпрокурора

По данным следствия, местный житель создал у себя дома типографию, где производил поддельные медицинские документы, в частности сертификаты о вакцинации от COVID-19. Свои услуги он оказывал в основном перевозчикам, которые покупали их для своих пассажиров – украинских "заробитчан".
В ходе обысков по месту жительства подозреваемого были изъяты печати врачей и медицинских учреждений, свидетельства о вакцинации от COVID-19, а также компьютерная техника.
Мужчине сообщили о подозрении по факту подделки документов и их сбыта (ч. 1 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.
1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.
В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.