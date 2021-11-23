Во Львовской области разоблачили подпольную типографию, которая подделывала COVID-сертификаты для "заробитчан" – Офис генпрокурора

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого были изъяты печати врачей и медицинских учреждений Фото: gp.gov.ua

По данным следствия, местный житель создал у себя дома типографию, где производил поддельные медицинские документы, в частности сертификаты о вакцинации от COVID-19. Свои услуги он оказывал в основном перевозчикам, которые покупали их для своих пассажиров – украинских "заробитчан".

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого были изъяты печати врачей и медицинских учреждений, свидетельства о вакцинации от COVID-19, а также компьютерная техника.

Мужчине сообщили о подозрении по факту подделки документов и их сбыта (ч. 1 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.