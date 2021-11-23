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Во Львовской области разоблачили подпольную типографию, которая подделывала COVID-сертификаты для "заробитчан" – Офис генпрокурора

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В ходе обысков по месту жительства подозреваемого были изъяты печати врачей и медицинских учреждений
В ходе обысков по месту жительства подозреваемого были изъяты печати врачей и медицинских учреждений
Фото: gp.gov.ua

Во Львовской области разоблачили подпольную типографию, которая занималась подделкой COVID-сертификатов для "заробитчан". Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, местный житель создал у себя дома типографию, где производил поддельные медицинские документы, в частности сертификаты о вакцинации от COVID-19. Свои услуги он оказывал в основном перевозчикам, которые покупали их для своих пассажиров – украинских "заробитчан".

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого были изъяты печати врачей и медицинских учреждений, свидетельства о вакцинации от COVID-19, а также компьютерная техника.

Мужчине сообщили о подозрении по факту подделки документов и их сбыта (ч. 1 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

Теги: вакцинация, Львовская область, правоохранители, обыски, Офис генпрокурора, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, COVID-сертификат
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