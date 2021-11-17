За три месяца Госпогранслужба Украины обнаружила 2,3 тыс. недействительных и поддельных COVID-сертификатов

"Начиная с 21 августа этого года пограничники проверяют соответствующие COVID-сертификаты с помощью оборудования, использующего программное обеспечение SafeBorder. [...] Проверено 940 125 сертификатов о вакцинации, из них выявлено 1737 недействительных и 594 поддельных", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что за сутки пограничники просканировали более 10,2 тыс. QR-кодов, больше всего (4904) – в аэропортах Киева. Еще 4513 кодов проверили в пунктах пропуска на западе Украины.

За 24 часа украинские пограничники обнаружили 11 поддельных COVID-сертификатов.

В Госпогранслужбе рассказали, что информация о поддельных сертификатах передается "в компетентные органы", то есть в Национальную полицию.