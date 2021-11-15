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СБУ разоблачила три крупные сети по изготовлению фейковых COVID-сертификатов в Киеве, Львове и Ровно

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По данным СБУ, в общей сложности фигуранты "обслужили" более 10 тыс. человек
По данным СБУ, в общей сложности фигуранты "обслужили" более 10 тыс. человек
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила три крупные сети по изготовлению и продаже фейковых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в Киеве, Львове и Ровно. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, в общей сложности фигуранты "обслужили" более 10 тыс. человек.

Как сообщили в СБУ, в Киеве более полугода действовали три объединенных в сеть центра по изготовлению поддельных медицинских документов. Установлено, что сеть организовал гражданин одной из европейских стран. Он привлек к противоправной деятельности владельцев украинских туристических агентств, пополнявших "клиентскую базу", и врачей, вносивших недостоверные сведения о вакцинации в медицинские базы данных.

"Клиентская база" злоумышленников насчитывала 6 тыс. человек. Свои "заказы" они выполняли для жителей практически всех регионов Украины, в том числе и для жителей временно оккупированных территорий Украины, граждан РФ и других государств. По данным следствия, большинство подделок – это справки об отрицательном ПЦР-тесте, стоимость которых составила в среднем 700–800 грн. Международное свидетельство о вакцинации стоило 3000 грн, а внесение сведений о вакцинации в базы данных без ее проведения – 10 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Задержанному организатору схемы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Его сообщникам также готовятся подозрения. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

Во Львовской области СБУ разоблачила международную группу лиц на масштабных махинациях с данными о вакцинации от COVID-19.

Правоохранители установили, что один из организаторов схемы координировал действия фигурантов, находясь на территории одной из соседних европейских стран.

По данным следствия, жители Львова и области подделывали документы о вакцинации в течение четырех месяцев. Они привлекли к схеме медработников, которые вносили персональные данные "клиентов" в электронную систему здравоохранения eHealth. Стоимость поддельного международного COVID-сертификата составляла €250, внутреннего – 1800–2000 грн. Ежедневно участники схемы производили по 10–15 подделок.

Организатору схемы и двум его сообщникам сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.

По сведениям СБУ, махинации в Ровенской области организовали двое жителей Дубно, которые не имели никакого отношения к медицине. Подозреваемые изготовляли поддельные документы с использованием настоящих реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины.

"Клиентов" искали через специально созданные группы в одной из популярных социальных сетей, а готовые "медицинские документы" посылали заказчикам через почтовые сервисы во все регионы Украины. Стоимость подделки колебалась от 3000 до 4000 грн в зависимости от срочности ее изготовления. После сверки данных "заказчики" переводили оговоренную сумму на банковские карты злоумышленников", – сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Минздрав Украины еще в начале октября требовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли около 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

Теги: Киев, Львов, Ровно, мошенничество, подозрение, Служба безопасности Украины, eHealth, COVID-сертификат
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