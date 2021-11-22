За минувшую неделю полиция сообщила о подозрении 15 медработникам из-за подделки COVID-сертификатов

"За прошедшую неделю были направлены документы о подозрении 15 медицинским работникам в совершении 38 уголовных правонарушений. В работе находятся еще несколько десятков дел", – говорится в сообщении.

На минувшей неделе правоохранители также провели 13 обысков в туристических агентствах.

К рейдам для проверки соблюдения карантинных правил и выявления поддельных COVID-документов привлечены 14 тыс. правоохранителей.