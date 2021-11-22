За минувшую неделю полиция сообщила о подозрении 15 медработникам из-за подделки COVID-сертификатов

"За прошедшую неделю были направлены документы о подозрении 15 медицинским работникам в совершении 38 уголовных правонарушений. В работе находятся еще несколько десятков дел", – говорится в сообщении.
На минувшей неделе правоохранители также провели 13 обысков в туристических агентствах.
К рейдам для проверки соблюдения карантинных правил и выявления поддельных COVID-документов привлечены 14 тыс. правоохранителей.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.
1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.
В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.