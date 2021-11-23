Выплаты за вакцинацию от COVID-19. В правительстве Украины сообщили, что к участию в программе готовы четыре авиаперевозчика

В правительстве хотят, чтобы украинцы могли потратить 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса на авиабилеты Фото: depositphotos.com

Об этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, которое вышло 23 ноября.

"Мы ведем диалог с украинскими авиакомпаниями, которые предварительно выразили готовность адаптировать цену и конкурировать за пассажиров. Сейчас уже четыре украинских авиаперевозчика предварительно готовы к реализации этой инициативы", – сказал Кубраков.

При этом в министерстве считают, что скорее всего, получателем средств, которые будут выплачивать украинцам за вакцинацию, станет "Укрзалізниця".

По словам министра, идея задействовать в программе инфраструктурные компании заключается в том, чтобы привитые украинцы могли оплатить поездки по стране и таким образом развивать внутренний туризм.

"В конце года мы всегда имеем определенный рост пользования пассажирским транспортом. Но сейчас, когда начались ограничительные меры в связи с усилением эпидемии COVID-19, мы ощущаем некий отток пассажиров, соответственно, недополучаем прибыль. Поэтому мы, конечно же, как пострадавшая в этой части отрасль очень надеемся, что это нам поможет", – сказал Кубраков.