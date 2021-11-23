ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Выплаты за вакцинацию от COVID-19. В правительстве Украины сообщили, что к участию в программе готовы четыре авиаперевозчика

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В правительстве хотят, чтобы украинцы могли потратить 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса на авиабилеты
В правительстве хотят, чтобы украинцы могли потратить 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса на авиабилеты
Фото: depositphotos.com

Министерство инфраструктуры ведет переговоры с авиакомпаниями об их участии в программе выплат украинцам 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Об этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, которое вышло 23 ноября. 

"Мы ведем диалог с украинскими авиакомпаниями, которые предварительно выразили готовность адаптировать цену и конкурировать за пассажиров. Сейчас уже четыре украинских авиаперевозчика предварительно готовы к реализации этой инициативы", – сказал Кубраков. 

При этом в министерстве считают, что скорее всего, получателем средств, которые будут выплачивать украинцам за вакцинацию, станет "Укрзалізниця". 

По словам министра, идея задействовать в программе инфраструктурные компании заключается в том, чтобы привитые украинцы могли оплатить поездки по стране и таким образом развивать внутренний туризм.

"В конце года мы всегда имеем определенный рост пользования пассажирским транспортом. Но сейчас, когда начались ограничительные меры в связи с усилением эпидемии COVID-19, мы ощущаем некий отток пассажиров, соответственно, недополучаем прибыль. Поэтому мы, конечно же, как пострадавшая в этой части отрасль очень надеемся, что это нам поможет", – сказал Кубраков.

Контекст:

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. "За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки", – сказал президент.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров 16 ноября уточнил, что выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после. Он отметил, что деньги будут предоставлять не наличными. "Это будет определенный ваучер, сертификат или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но это культура, путешествия и спорт", – рассказал пресс-секретарь.

Программа начнет работать 19 декабря. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Кабмин учтет предложения от нардепов и общественности по поводу направлений использования выплат. Однако позже сказал, что потратить средства за вакцинацию можно будет на услуги в пяти отраслях, которые больше остальных пострадали за время эпидемии коронавируса. 

Деньги украинцы будут получать на специальную платежную карту, которую сформирует приложение "Дія". 

Шмыгаль сообщил, что деньги на программу выделят из общего фонда госбюджета. "Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19", – сказал он.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 23 ноября в Украине минимум одну дозу вакцины получили 12,9 млн человек, а 10 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: туризм, Министерство инфраструктуры, переговоры, вакцинация, путешествия, перевозки, билеты, авиакомпания, Александр Кубраков, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Истинный колхозник". Сын Наташи Королевой и стриптизера Тарзана показал танец с "курочкой". Видео
"Истинный колхозник". Сын Наташи Королевой и стриптизера Тарзана показал танец с "курочкой". Видео
"Комплимент от Бога", "Славная лапушка". Гайтана умилила сеть новыми фото четырехлетней дочери
"Комплимент от Бога", "Славная лапушка". Гайтана умилила сеть новыми фото четырехлетней дочери
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь
"Пародия, а не балет, уймись уже". Волочкова разочаровала сеть, станцевав партию Кармен. Видео
"Пародия, а не балет, уймись уже". Волочкова разочаровала сеть, станцевав партию Кармен. Видео
Суд обязал Кевина Спейси возместить создателям сериала "Карточный домик" около $31 млн
Суд обязал Кевина Спейси возместить создателям сериала "Карточный домик" около $31 млн
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью
"Невообразимая красота". Пенелопа Крус засветила грудь в платье с глубоким декольте
"Невообразимая красота". Пенелопа Крус засветила грудь в платье с глубоким декольте
"Хюррем приехала за своим султаном". Звезда "Великолепного века" Узерли появилась в обнимку с высоким брюнетом
"Хюррем приехала за своим султаном". Звезда "Великолепного века" Узерли появилась в обнимку с высоким брюнетом
"Самая горячая милфа на свете". Сальма Хайек показала огромную грудь, лежа в гамаке
"Самая горячая милфа на свете". Сальма Хайек показала огромную грудь, лежа в гамаке
"Хорош, уже все руки стер", "Какая горячая". Michelle Andrade расставила ноги и показала пятую точку
"Хорош, уже все руки стер", "Какая горячая". Michelle Andrade расставила ноги и показала пятую точку
"Романтика железной дороги". Александр Педан надел "майку-алкоголичку" с шортами и показал яйца
"Романтика железной дороги". Александр Педан надел "майку-алкоголичку" с шортами и показал яйца
  "При великом Сталине была бы такая вот?.. Никогда!" Маша Распутина раскритиковала российские ток-шоу
  "При великом Сталине была бы такая вот?.. Никогда!" Маша Распутина раскритиковала российские ток-шоу
Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой показала грудь в расстегнутом пиджаке
Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой показала грудь в расстегнутом пиджаке
  "Не готов жить с женщиной со своим мнением". Певица Луна рассказала, как Бардаш ушел к ее лучшей подруге
  "Не готов жить с женщиной со своим мнением". Певица Луна рассказала, как Бардаш ушел к ее лучшей подруге
Алена Шевцова: Книга Мэй Маск – урок для всех украинок
Алена Шевцова: Книга Мэй Маск – урок для всех украинок
"Я до сих пор верю в счастье". 52-летняя Лопес призналась, что готова еще раз выйти замуж
"Я до сих пор верю в счастье". 52-летняя Лопес призналась, что готова еще раз выйти замуж
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (574714)
2
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (253445)
3
"Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары (78627)
4
"Слишком горячо". Каменских снялась в плаще на голое тело (45327)
5
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (39726)
6
"Горжусь быть ее сыном". Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет (27079)
7
"Вас не смущает больной ребенок в общем бассейне?", "У звездных мам понятие, что им можно все". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук нарвалась на острую критику в сети (25709)
8
"Роскошная вы, Жанна". Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом (21328)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS